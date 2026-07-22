2027 yılı hac organizasyonu için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hac kura çekimi tamamlandı. Yaklaşık 1,9 milyon adayın heyecanla beklediği sonuçlar, bu akşam saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kura sonucunda hak kazanan adaylara ayrıca SMS ile de bilgilendirme yapılacak.

Kura çekimi tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda düzenlediği 2027 hac kura çekimi sona erdi. Çekiliş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Bu yıl hac kurasına toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi katılırken, Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı 84 bin 942 kişi olarak belirlendi.

Sonuçlar saat 20.00'de açıklanacak

Hacı adayları, kura sonuçlarını 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.00'den itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuç ekranında adayların kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı görülebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca sonuçları kısa mesaj (SMS) ile de adaylara iletecek.

Kesin kayıt işlemleri ne zaman?

Kura sonucunda hac ibadetini yerine getirmeye hak kazanan vatandaşlar, 30 Temmuz saat 08.30'dan 18 Ağustos 2026'ya kadar kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

Belirlenen süre içinde işlemlerini tamamlamayan adayların yerine yedek adaylar değerlendirilebilecek.

Hac yolculuğu tarihleri belli oldu

2027 hac organizasyonu kapsamında kafilelerin kutsal topraklara 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gitmesi planlanıyor. Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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