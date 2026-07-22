Edinilen bilgilere göre, eğitmen pilot ile küçük bir kız çocuğunun bulunduğu yamaç paraşütü, uçuş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybetmeye başladı. Kontrolden çıkma riskiyle karşı karşıya kalan paraşüt, kayalık alana doğru sürüklenirken pilot soğukkanlılığını koruyarak yön değiştirdi.

Ağaçlık alana yönlendirdi

Deneyimli pilotun yaptığı manevra sayesinde paraşüt kayalık bölge yerine ağaçlık alana yöneldi. Paraşüt, ağaçların dallarına takılarak asılı kaldı. Pilot ile küçük yolcunun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kepçe operatörü yardıma koştu

Kazayı fark eden, bölgede yol çalışmasında görev yapan bir kepçe operatörü ise vakit kaybetmeden olay yerine ulaştı. İş makinesiyle ağaca takılan paraşütün bulunduğu noktaya yaklaşan operatör, pilot ve küçük kızın güvenli şekilde aşağı indirilmesine yardımcı oldu.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılması bekleniyor.