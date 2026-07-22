ABD genelinde, özellikle Michigan eyaletinde yoğunlaşan ve mide-bağırsak sistemini etkileyen cyclospora paraziti kaynaklı salgın büyümeye devam ediyor. 21 Haziran'dan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 6 bin 571'e ulaştığı bildirildi. Yıllık ortalaması 50 vaka olan Michigan'da sadece salı günü 400'den fazla yeni enfeksiyon kayıtlara geçerken, hastalıktan kaynaklı ölüm yaşanmadığı ancak şiddetli ishal şikayetiyle yüzlerce kişinin hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Michigan Sağlık Departmanı'nın 1 Temmuz'da kamuoyuna duyurduğu vakalardaki artışın ardından başlatılan incelemeler, ilk etapta Taylor Farms şirketinin ürettiği ve Taco Bell restoranlarında kullanılan marullara odaklandı. Placer.ai verilerine göre, restoran zincirinin ülke genelindeki menülerinden söz konusu ürünleri kaldırmasıyla cuma günkü müşteri trafiğinde yıllık ortalamaya kıyasla yüzde 19 civarında düşüş yaşandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Taylor Farms ürünlerinde saptanan pozitif test sonucunun "yanlış pozitif" olduğu belirtilerek kararın geri çekildiği duyuruldu. Washington Üniversitesi'nden Prof. Karen Levy, laboratuvar ortamında parazitin tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekerken, Michigan Sağlık Departmanı epidemiyolojik verilerin halen salata yeşilliklerini işaret ettiğini vurguladı. Şirket ise Orta Meksika'dan göbek marul alımını durdurduğunu açıkladı.

SALGININ KAYNAĞI NASIL ARANIYOR?

Emory Üniversitesi'nden Jodie Guest'in aktardığına göre, laboratuvar sonuçları kesinleşmeden hasta mülakatlarıyla kaynak tespiti yapılması epidemiyolojide sık karşılaşılan standart bir prosedür. Yerel sağlık yetkilileri, hastalara son iki hafta içinde tükettikleri tüm gıdaları hatırlamalarını gerektiren ve her biri yaklaşık 45 dakika süren detaylı anketler uygulayarak enfeksiyonun ortak kaynağını haritalandırmaya çalışıyor.

BÜTÇE KESİNTİLERİ SÜRECİ YAVAŞLATIYOR

Michigan Eyaleti Baş Tıbbi Sorumlusu Natasha Bagdasarian, bazı hastaların şüpheli marulları veya adı geçen restoran zincirindeki ürünleri tüketmediğini belirterek, eşzamanlı ilerleyen iki farklı salgın ihtimaline dikkat çekti. Bagdasarian ayrıca, 2025 yılı için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bütçesinde yapılan kesintilerin halk sağlığı personelini 100'den fazla azalttığını ve bu durumun soruşturmayı yavaşlattığını ifade etti. The Financial Times'a konuşan FDA yetkilileri ise incelemelerin yerel ve eyalet düzeyindeki ortaklarla koordineli bir şekilde sürdüğünü bildirdi.