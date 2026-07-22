Antalyaspor A.Ş. Başkanı Mustafa Ergün, kulübün mali yapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan koltuk bağış kampanyasında elde edilen güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in öncülük ettiği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği organizasyon sayesinde şu ana kadar 100 milyon liranın üzerinde bir gelir sağlandı. Ergün, toplanan fonların tamamen şeffaf bir yönetim anlayışıyla değerlendirildiğini ve her kuruşun hesabını vermenin temel sorumlulukları olduğunu vurguladı.

TRANSFER YASAĞININ KALKMASI İÇİN NE KADAR DESTEK GEREKİYOR?

Kırmızı-beyazlı yönetimin en kritik gündem maddesini oluşturan transfer yasağının kaldırılması süreci, kampanyanın ilerleyişine bağlandı. Başkan Ergün, yasağın sona ermesi için yaklaşık 2 bin adet koltuğun daha satılmasına ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Beklenen finansal hedefe ulaşılması durumunda transfer tahtasının açılacağını aktaran Ergün, engel aşıldıktan sonra teknik heyetin raporları doğrultusunda kadroya en az 3-4 önemli oyuncu takviyesi yapmayı planladıklarını dile getirdi.

BÜLENT KORKMAZ TERCİHİNİN ARKASINDAKİ ETKENLER NELER?

Süper Lig ekiplerinde teknik direktör istikrarı ve kenti tanıma faktörü sportif başarı için kritik bir unsur olarak değerlendirilirken, Antalyaspor yönetiminin Bülent Korkmaz tercihi de bu vizyonla şekillendi. Ergün'ün aktardığı bilgilere göre, deneyimli çalıştırıcının hem kenti hem de kulüp dinamiklerini yakından bilmesi anlaşmada belirleyici rol oynadı. Korkmaz'ın altyapı organizasyonlarına verdiği önemin de altını çizen Ergün, taraftar, teknik heyet ve yönetimin oluşturacağı ortak sinerjiyle kulübün yeniden hak ettiği konuma taşınacağına olan inancını yineledi.