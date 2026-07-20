Şans Topu'nun 19 Temmuz 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilen çekilişinin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı açıklandı. Çekilişte en yüksek ödülü kazanan talihli bulunamadı.

Büyük ikramiye 6,2 milyon TL'yi aştı

Bu haftaki çekilişte 5+1 bilen çıkmadığı için 6 milyon 248 bin 686,84 TL tutarındaki büyük ikramiye devredildi. Böylece bir sonraki Şans Topu çekilişinde daha yüksek bir büyük ikramiye dağıtılacak.

5 bilen 3 kişi ödül kazandı

Çekilişte 5 bilen 3 talihli, kişi başına 68 bin 170,75 TL ikramiye almaya hak kazandı. Diğer ikramiye kategorilerindeki kazananlara da belirlenen tutarlarda ödeme yapılacak.

İşte 19 Temmuz 2026 Şans Topu kazandıran numaralar

Haberde yer almayan kazandıran numaralar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından kontrol edilebilir. Çekiliş sonuçları ve ikramiye dağılımı resmi sistem üzerinden yayımlandı.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Oyuncular, Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon veya bilet bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabiliyor. Resmi sonuç ekranında tüm ikramiye kategorileri ve ödeme bilgileri de yer alıyor.

Şans Topu nasıl oynanıyor?

Şans Topu oyununda oyuncular, ilk bölümde yer alan 34 sayı arasından 5, ikinci bölümde bulunan 14 sayı arasından ise 1 Şans Topu numarası seçiyor. Doğru tahmin edilen sayı sayısına göre farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanılıyor. Çekilişler haftada iki kez, Çarşamba ve Pazar günleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor.