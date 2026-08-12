Gökyüzündeki nadir doğa olayları, dünya genelinde milyonlarca avroluk devasa bir turizm hareketliliğine dönüşmeye başladı. Turizmci Recep Yavuz'un değerlendirmelerine göre; Japonya'nın kiraz çiçekleri, Mallorca'nın badem bahçeleri ve İtalya'daki volkanik hareketlilik gibi doğa olayları başlı başına birer seyahat nedenine dönüştü. İspanya'da bu akşam gerçekleşecek olan 1,5 dakikalık tam güneş tutulmasının da ülkeye yüz binlerce yeni turist çekeceği aktarıldı.

İspanya Ekonomi Bakanlığı verilerine dayandırılan tahminlere göre, 10-16

Ağustos haftasında ülkeye 164 bini yabancı, 282 bini yerli olmak üzere toplam 446 bin 700 ilave ziyaretçi gelecek. Tutulmanın yaratacağı ilave turizm harcaması 342 milyon avro, toplam ekonomik etkisi ise 347,6 milyon avro olarak hesaplanıyor. Bu dönemde yabancı turistlerin yaklaşık 247 milyon avro, yerli ziyaretçilerin ise 95 milyon avro harcama yapması bekleniyor. Ağustos ayı otel rezervasyonlarının İspanya genelinde yüzde 17,8, planlı uçak koltuğu kapasitesinin ise yüzde 7,9 oranında arttığı bildirildi.

MANAVGAT'TA BAŞLAYAN GÖKYÜZÜ TURİZMİ

Türkiye'nin gökyüzü turizmiyle tanışmasının geçmiş yıllara dayandığını hatırlatan Yavuz, 29 Mart 2006 tarihindeki tam güneş tutulmasını örnek gösterdi. O dönem Manavgat ve Konya Obruk Gölü çevresinde düzenlenen etkinlikler sayesinde yüzlerce yabancı ziyaretçinin Türkiye'ye geldiği aktarıldı. İnsanların sadece birkaç dakikalık bir doğa olayı için binlerce kilometre yol katettiği, İspanya'daki tutulma için de bazı yabancı grupların rezervasyonlarını 1 hatta 2 yıl önceden yaptığı belirtildi.

İSPANYA'DAKİ FİYAT ARTIŞLARI NE GÖSTERİYOR?

Tutulmanın en net izleneceği İspanya iç bölgelerinde konaklama talebi rekor seviyelere ulaştı. SiteMinder verilerine göre bölgede rezervasyon hacmi yüzde 76, ortalama fiyatlar yüzde 85 artarken, Zaragoza'da doluluk oranının yüzde 93'e yaklaşması bekleniyor. A Coruna'da rezervasyonlar yüzde 65, fiyatlar yüzde 41; Palma'da rezervasyonlar yüzde 75, fiyatlar yüzde 24; Valencia'da ise rezervasyon artışı yüzde 75 olurken fiyatlar yalnızca yüzde 6 yükseldi. Soria, Burgos, León ve Teruel gibi şehirlere ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Japonya ve Çin'den astronomi meraklılarının akın ettiği vurgulandı.

El Pais gazetesinin Booking.com üzerindeki 5 bin 574 tesisi 90 gün boyunca izlediği araştırma çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Soria'da iki kişilik bir odanın medyan fiyatı 116 avrodan 879 avroya, León'da ise 59 avrodan 445 avroya fırladı. Asturias'ta otel doluluklarının yüzde 98'e ulaştığı, Soria'daki bazı otellerin 700-900 avro istediği, apart dairelerde gecelik fiyatların 1000 avroyu aştığı kaydedildi. Tutulma hattındaki tesislerin yüzde 70'inin fiyat artırdığı, tutulma gecesinin bir hafta öncesine göre ortalama yüzde 120 daha pahalı olduğu ifade edildi.

ANTALYA 2026 UZAY KONGRESİ İÇİN NE YAPMALI?

İspanya'nın 1,5 dakikalık tutulmayı 3-4 gecelik bir seyahat programına dönüştürmesi, Antalya'nın gelecekteki dev organizasyonları için de önemli bir model oluşturuyor. Antalya, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk Uzay Ajansı ev sahipliğinde ve SAHA

İstanbul ortaklığında 'Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var' temasıyla düzenlenecek olan kongre, kentin bilim turizmi alanındaki potansiyelini ortaya çıkaracak.

Uzmanlar, bu devasa etkinliğin sadece kapalı salonlarda kalmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Kongre katılımcılarının Perge, Aspendos ve Kaleiçi gibi tarihi değerlerle buluşturulması, halka açık gökyüzü gözlemleri ve astronomi etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor. İspanya'nın doğa olaylarını turizmi ülke geneline yayma hedefiyle kullanmasından alınacak ilhamla, Antalya'nın da kongre turizminden elde edeceği geliri tüm kente yayması hedefleniyor.