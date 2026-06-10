2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden Filenin Efeleri, organizasyondaki ilk maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, zaman zaman etkili bir performans ortaya koymasına rağmen parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.

İLK SET ABD'NİN OLDU

Karşılaşmanın ilk setine etkili başlayan ABD, üst üste bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Filenin Efeleri setin orta bölümünde farkı azaltmayı başarsa da Amerikan ekibi oyunun kontrolünü bırakmadı ve ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

EFELERDEN GÜÇLÜ YANIT

İkinci sette daha agresif bir oyun ortaya koyan milli takım, servis ve hücum organizasyonlarında rakibine üstünlük kurdu. Set boyunca skor avantajını koruyan Filenin Efeleri, ikinci seti 25-20 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

ABD ÜÇÜNCÜ SETTE KONTROLÜ ALDI

Üçüncü sete hızlı başlayan ABD, erken bölümde yakaladığı farkı set sonuna kadar korudu. Karşılıklı sayıların yaşandığı bölümün ardından üstünlüğünü sürdüren Amerikan ekibi, seti bir kez daha 25-20 kazanarak maçta yeniden öne geçti.

MAÇI ABD KAZANDI

Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren ABD, ilk bölümde yakaladığı avantajı iyi değerlendirdi. Filenin Efeleri son bölümde farkı azaltmasına rağmen ABD hata yapmadı ve seti 25-23, karşılaşmayı ise 3-1 kazanmayı başardı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'deki sonraki karşılaşmalarda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.