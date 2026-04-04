Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, şampiyonluk yarışını adeta alev topuna çeviren dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'daki futbol tutkunlarının da nefeslerini tutarak sonucunu beklediği bu şampiyonluk randevusunda, sahaya çıkacak ilk 11'ler kamuoyuyla paylaşıldı.

KRİTİK MAÇTA DÜDÜK SAAT 20.00'DE ÇALACAK

Zirve yarışında tüm dengeleri altüst etme potansiyeli taşıyan zorlu 90 dakika, Papara Park'ta saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Futbolseverler bu büyük heyecanı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Sahadaki kritik kararlara hakem Cihan Aydın imza atarken, VAR odasındaki zorlu görevde ise Erkan Engin oturacak.

DEVLERİN SAHAYA ÇIKACAĞI İLK 11'LER

Alanya'daki spor lokallerinde ve evlerde büyük bir heyecanla izlenecek dev maçta takımların başlangıç kadroları kesinleşti. Bordo-mavili ev sahibi ekip sahaya Onana, Savic, Mustafa, Pina, Nwaiwu, Folcarelli, Ozan, Augusto, Zubkov, Nwakaeme ve Onuachu 11'i ile çıkacak. Lider Galatasaray'ın kadrosu ise Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Lang, Yunus ve Icardi'den oluşuyor.

HER İKİ CEPHEDE ŞOK EDEN EKSİKLER

Bu dev randevu öncesi her iki takımda yaşanan eksikler teknik heyetleri kara kara düşündürüyor. Ev sahibi Trabzonspor'da tedavileri devam eden Batagov, Muçi ve Visca'nın yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Oulai bu kritik virajda forma giyemeyecek. Galatasaray cephesinde ise durum farksız; Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen ve Alman kanat oyuncusu Leroy Sane gibi kilit isimler bu akşamki zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.