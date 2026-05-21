Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi yeniden eski takımı Fenerbahçe ile anılan 71 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Record gazetesinin aktardığına göre deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği döneme ve kazandığı Türkiye Kupası'na vurgu yaptı.

KARİYERİNDEKİ TEK EKSİK TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Kariyeri boyunca elde ettiği başarılara değinen Portekizli teknik adam, bugüne kadar dört farklı ülkede görev yaptığını hatırlattı. Portekiz liginde üç kez zirvede yer aldığını, Brezilya'da şampiyonluk sevinci yaşadığını ve Suudi Arabistan'da ikinci şampiyonluğuna yürüdüğünü aktaran Jesus, kariyerindeki tek eksiğin Türkiye'de lig şampiyonluğu yaşamak olduğunu açıkladı.

JESUS DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSI

Açıklamalarının devamında Fenerbahçe'nin kupa geçmişine değinen deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübe son 12 yılda elde ettikleri en önemli başarı olan Türkiye Kupası'nı kendisinin getirdiğini savundu. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin başında 53 resmi karşılaşmaya çıkan 71 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 2.23 puan ortalaması yakalayarak sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlamıştı.

JESUS'UN İŞARET ETTİĞİ 12 YILLIK SÜREÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Jorge Jesus'un açıklamalarında yer verdiği kupa vurgusu, Fenerbahçe'nin yakın dönem istatistiklerine dayanıyor. Sarı-lacivertli ekip, 2013-2014 sezonundaki Süper Lig ve 2014 yılındaki Süper Kupa şampiyonluklarının ardından uzun bir kupa hasreti yaşamış, bu sessizlik Jesus yönetiminde kazanılan 2023

Türkiye Kupası ile sona ermişti.