Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'da katıldığı canlı yayında takımın transfer gündemini değerlendirdi. Özbek; Mauro Icardi'nin sözleşme durumu, Osimhen'in bonservisi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yabancı kuralı hakkında önemli detaylar paylaştı.

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekibin başkanı, sezon içindeki kırılma anlarına değindi. Özellikle ligin üçüncü haftasında liderliği aldıkları Antalyaspor karşılaşmasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Özbek, rehavete kapılmadan süreci yönettiklerini aktardı.

ICARDI VE OSIMHEN TRANSFERLERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile menajeri üzerinden görüşerek yeni bir teklif sunduklarını bildiren Özbek, oyuncunun Uzak Doğu seyahati dönüşünde kararını ileteceğini açıkladı. Icardi'nin oynama garantisi istediği yönündeki iddiaları ise sporun doğasına aykırı bularak kesin bir dille reddetti.

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in 75 milyon avroluk serbest kalma bedeli için Napoli ile yürütülen zorlu sürece de değinen Özbek, transferin 35 milyon avroluk kısmını kendi şirketinden karşıladığını ifade etti. Başkan, Osimhen'i satmayı kesinlikle düşünmediklerini vurguladı.

YABANCI KURALI KULÜPLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

TFF'nin uygulamaya koyduğu 10+4 yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig ekiplerinin kadro planlamasını doğrudan zorluyor. Özbek'in açıklamalarına göre, mevcut sözleşmeli yabancı sayısının 10'a düşürülmesi zorunluluğu, kulüpleri yüksek tazminat ödeyerek oyuncu göndermeye itiyor.

Sadece Galatasaray'ın değil, tüm kulüplerin finansal yapısını tehdit eden bu kısıtlamanın revize edilmesi isteniyor. Konunun kısa süre içinde Kulüpler Birliği aracılığıyla yeniden TFF gündemine taşınması bekleniyor.

KADRO İSTİKRARI NASIL KORUNACAK?

Avrupa kulüplerinin Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiğini doğrulayan Özbek, henüz resmi bir teklif gelmediğini ancak Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda takım iskeletini koruyacaklarını aktardı. Kalede Ederson yerine Uğurcan Çakır'ı tercih etmelerinin ne kadar doğru bir karar olduğunun altını çizen Özbek, milli kalecinin performansından övgüyle bahsetti.

Teknik direktör Okan Buruk ile uzun yıllar devam etme arzularını da dile getiren Özbek, takımın başarı çizgisinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öte yandan, Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde Antalyaspor maçının kulüp başkanı tarafından sezonun en heyecan verici kırılma noktası olarak gösterilmesi, Akdeniz temsilcisinin ligdeki belirleyici rolü açısından dikkat çekiyor.