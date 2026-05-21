Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci rotasyonunda önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte, mevcut kalecilerden Ederson ile yolların ayrılma ihtimali üzerine yönetim rotayı Fransa'ya çevirdi. Gelen bilgilere göre, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 24 yaşındaki Lucas Chevalier transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

TRANSFER İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BEKLENİYOR

Genç file bekçisinin kariyerinde yeni bir sayfa açmaya olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Ancak resmi görüşmelerin başlaması için sezonun tamamlanması planlanıyor. Basına yansıyan haberlere göre, PSG ile Arsenal arasında 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından transfer sürecinin hız kazanacağı ifade edildi. Oyuncunun da dev finalin ardından gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

SÜRECE N'GOLO KANTE NASIL DAHİL OLDU?

İddialara göre, transfer sürecinde dikkat çeken bir başka detay ise N'Golo Kanté'nin rolü oldu. Fransız futbolcunun, Chevalier hakkında sarı-lacivertli yönetime olumlu referans vererek sürece dahil olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe yönetiminin, 30 Mayıs'taki kritik final maçının hemen sonrasında resmi adımları atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON STRATEJİSİ

Sarı-lacivertli yönetimin kalede değişime gitme planı, takımın gelecek sezonki kadro yapılanmasında yenilenme adımına işaret ediyor. Ederson gibi bir ismin yerine 24 yaşındaki bir hedefin belirlenmesi, kulübün uzun vadeli ve dinamik bir kaleci rotasyonu oluşturma çabası olarak değerlendiriliyor.