Alanya turizmi, gastronomi dünyasında ezber bozan tarihi bir operasyonla sarsılmaya hazırlanıyor. Geçmişin köklü lezzet mirasını modern mutfak dinamikleriyle kusursuzca birleştiren Rubi Platinum Spa Resort & Suites, hem personeline hem de konuklarına eşi benzeri görülmemiş bir sezon yaşatmak için resmen düğmeye bastı.

YÖNETİMDE DİKKAT ÇEKEN KAN DEĞİŞİMİ

Otel, 2026 yılı turizm sezonunda dünya mutfağının en ağır toplarını Alanya sınırları içine çekiyor. Bu dev gastronomi hamlesinin arkasındaki kilit isim olan Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Karaca, vizyonunu daha da agresif ve yenilikçi bir boyuta taşımak adına yönetim kadrosunda stratejik bir atama gerçekleştirdi. Tesisin kritik operasyonel yükü, sektörün genç ve başarılı isimlerinden Çağatay Demirtaş’a devredildi. Bu sürpriz hamle, Rubi Platinum’un sektördeki rakiplerinden sıyrılarak çok daha hızlı ve vurucu projelere imza atacağının en net sinyali olarak kayıtlara geçti.

ALANYA'DA YILDIZLAR GEÇİDİ VE MASTERCLASS HEYECANI

Yeni sezon boyunca Alanya, Michelin yıldızlı ve uluslararası arenada ödülleri toplayan dünyaca ünlü şeflerin adeta bir şov alanına dönüşecek. Sadece sınırlı sayıda şanslı misafirin katılabileceği Masterclass eğitimleri ve özel Fine Dining akşam yemekleri, bölgedeki lüks tüketim ve gastronomi standartlarını zirveye taşıyacak. Yaratıcılık ve teknik ustalığın birer sanat eserine dönüştüğü bu özel buluşmalar, mutfağın sınırlarını zorlayacak. Tesis, dünya çapındaki bu prestijli mutfak dehalarını Alanya'da aynı sofrada buluşturarak, yerel turizm ekonomisine ve bölge imajına eşi görülmemiş bir ivme kazandırıyor.

DEV KADRONUN 2026 TAKVİMİ BELLİ OLDU

Hem yerli hem de yabancı turistlerin şimdiden yer bulabilmek için yoğun ilgi göstermesi beklenen, sınırlı kontenjanlı bu büyük gastronomi şovunun 2026 yılı şef takvimi kamuoyuna açıklandı:

25 – 26 Mayıs — Pavlos Kyriakis

08 – 09 Haziran — Niki Pavanelli

22 – 23 Haziran — Ekaterina Alehina

06 – 07 Temmuz — Tim Golsteijn

20 – 21 Temmuz — Giorgio Diana

03 – 04 Ağustos — Marco Campanella

17 – 18 Ağustos — Felis Lo Bosso

07 – 08 Eylül — Jacob Jan Boerma

21 – 22 Eylül — Nicolas Isnard

05 – 06 Ekim — Julia Komp