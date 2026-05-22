A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesindeki hazırlıklarını İtalya’da sürdürüyor. Filenin Sultanları, AeQuilibrium Cup turnuvasındaki ilk maçında güçlü rakibi Polonya ile karşılaşacak.

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak mücadele, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma, İtalya’nın Cenova kentindeki Pala Sport Salonu’nda oynanacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİSİ

Karşılaşmanın Türkiye’de resmi bir televizyon yayını bulunmuyor. Maçın herhangi bir açık veya şifreli kanalda yayınlanmayacağı öğrenildi.

Voleybolseverlerin karşılaşmayı organizasyonun uluslararası yayın platformları ve dijital kanalları üzerinden takip edebileceği belirtiliyor.

FİLENİN SULTANLARI YOĞUN MESAİDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva kapsamında üç önemli hazırlık maçına çıkacak. Milliler, Polonya maçının ardından İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Turnuva programı şöyle:

Türkiye – Polonya: 22 Mayıs Cuma | 18.00

Türkiye – İtalya: 23 Mayıs Cumartesi | 22.00

Türkiye – Sırbistan: 24 Mayıs Pazar | 18.00

MİLLETLER LİGİ ÖNCESİ KRİTİK PROVA

Teknik ekip için önemli bir hazırlık süreci olarak değerlendirilen AeQuilibrium Cup, oyuncuların form durumunun ve takım uyumunun gözlemlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

Filenin Sultanları’nın güçlü rakiplere karşı ortaya koyacağı performans, 2026 FIVB Milletler Ligi öncesinde teknik heyete önemli veriler sağlayacak.