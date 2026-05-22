Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü beklentilerin aksine güçlü bir yükselişle tamamladı. Sabah gazetesinin aktardığı verilere göre, güne negatif başlayan endeks, genele yayılan alımların etkisiyle yüzde 4,89 oranında değer kazanarak 13 bin 808 puana ulaştı.

Toplam işlem hacminin 251,2 milyar lira olarak gerçekleştiği piyasada, önceki kapanışa kıyasla 644,31 puanlık bir artış kaydedildi. Sektör endekslerinin tamamı günü kazançla kapatırken, en çok değer kazanan yüzde 8,25 ile metal ana sanayi oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi ise yüzde 4,56 oranında yükseliş gösterdi.

CHP'deki liderlik tartışmaları sürecinde Özgür Özel'in borsada sert satışlar yaşanacağına yönelik iddialarına rağmen piyasa yönünü yukarı çevirdi. Endeks, gün içinde en düşük 12.966,26 seviyesini görmesinin ardından hızla toparlanarak pozitif bir seyir izledi.

KÜRESEL PİYASALARDA NELER BEKLENİYOR?

Dünya genelinde piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilebileceği beklentisiyle şekilleniyor. Ayrıca önemli şirketlerin halka arz hazırlıkları da küresel ölçekte karışık bir seyrin ortaya çıkmasına neden oluyor.

YATIRIMCILAR YENİ HAFTADA HANGİ VERİLERİ TAKİP EDECEK?

Analistlerin değerlendirmelerine göre, önümüzdeki hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi yakından izlenecek. Yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve büyüme rakamları, Avrupa'da enflasyon oranları, Japonya'da ise sanayi üretimi verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.200 seviyeleri direnç, 13.600 ve 13.400 puan ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.