İzmir'in Buca ilçesi Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde dün sabah saat 10.00 civarında çöp poşetleri içinde 33 ölü kedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, poşetlerin içinde yavru kedilerin de yer aldığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, kedilerin kesin ölüm sebebini ve kimler tarafından çöpe bırakıldığını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN 5199 SAYILI KANUN AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, olayla ilgili Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu hızlıca devreye girdi. Başsavcılık, 5199

Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında derhal adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

5199 sayılı kanun kapsamındaki bu tür soruşturmalar, hayvanlara karşı işlenen suçların tespiti ve şüphelilerin adli makamlarca yargılanması sürecinde temel hukuki dayanağı oluşturuyor. Ekipler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

VETERİNER HEKİM GÖZALTINDA

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sürece dair yeni bir bilgi daha aktardı. Yürütülen araştırmalar neticesinde olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen bir veteriner hekimin, başsavcılık talimatıyla gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri ve olayın arka planına yönelik adli incelemeler titizlikle devam ediyor.