İç siyasette yaşanan hukuki ve siyasi gelişmelerin makroekonomik dengeler üzerindeki etkilerini değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara dair güncel öngörülerini paylaştı. Memiş'in aktardığına göre, mart ayında 74 milyar dolarlık nakit ve rezerv ihtiyacı bulunurken, son gelişmeler bu ihtiyacın daha da artabileceğine işaret ediyor. Yaşanan sert sarsıntılar sonrası enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü güncellemelerin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

BORSADA YABANCI PAYI VE DOLAR KURU

Siyaset cephesinden gelen haberlerin etkisiyle Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü yüzde 6 oranında değer kaybederek 13.163 puan seviyesinden kapattı. Orta ve uzun vadede endeksin 13 bin puanın altına inmesinin sürpriz olmayacağını ifade eden Memiş, 2025 yılının yerli yatırımcının borsaya küstüğü bir dönem olduğunu vurguladı. Mevcut tabloda borsanın yüzde 65'inin yabancı yatırımcılardan oluştuğu görülürken, dolar kuru ise piyasadaki dalgalanmaya rağmen 45 TL küsur seviyelerinde yatay bir seyir izledi. Kurun sabit kalması, rezerv satışlarıyla kontrollü bir baskılanma sürecinin yürütüldüğünü gösterirken, yıl sonu için belirlenen 50 - 52 TL bandı beklentisi geçerliliğini koruyor.

KÜRESEL PİYASALAR VE SEÇİM EKONOMİSİ

Küresel gerilimlerin yansıdığı euro/dolar paritesinde 1,16 seviyesinin altı alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Orta vadede 1,21 - 1,22 stratejik hedefinde bir sapma öngörülmezken, yaşanan siyasi süreçlerin doğal bir sonucu olarak 2027 yılında Türkiye'de bir seçim ekonomisi modelinin uygulanması ihtimali kuvvetleniyor. Fiyat dalgalanmalarının arttığı bu dönemde, yatırımcıların kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçınarak miktar odaklı stratejiler geliştirmesi tavsiye ediliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ons altının kısa vadede 4.400 ile 4.800 dolar aralığında oyalayıcı bir bantta hareket etmesi bekleniyor. Ocak ayında 5.600, mart ayında ise 4.100 dolar test edilerek geniş bir dalgalanma yaşanırken, genel hedefin 3.880 ile 5.880 dolar aralığında olduğu ve 5.880 - 6.000 dolar beklentisinin sürdüğü ifade ediliyor. Gram altın ise güncel olarak 6.650 TL seviyelerinde işlem görürken, piyasada 6.500 ile 7.000 TL aralığında bir seyir hakim. Aşağıda 6.600 TL destek, yukarıda 7.000 TL direnç noktası olarak izleniyor. Ekonomideki belirsizlikler nedeniyle eldeki 1 gram altının bile satılmaması ve nakit bulundukça ilave yapılması gerektiği vurgulanıyor. Gümüş cephesinde ise ons fiyatı gerileyerek 76 dolar seviyesine indi. Mart ayında 61 dolardan pozisyon kapatanlar için mevcut durumun yeniden giriş alanı sunduğu, 74 doların güçlü bir destek olduğu ve uzun vadeli hedefin 96 dolar seviyesine işaret ettiği belirtiliyor.

KRİPTO PARA VE PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, 77.000 ile 82.000 dolar aralığına sıkışmış bir grafik çiziyor. Fiyatlamalarda aşağı yönde 77.000 dolar destek, yukarı yönde ise 85.000 dolar direnç seviyeleri yakından takip ediliyor. Gün içi dalgalanmaların sürdüğü Brent petrol piyasasında ise aşağıda 108 dolar, yukarıda 115 dolar bandı izleniyor. Petrol fiyatlarının kısa vadede bu aralıkta oyalanmaya devam edeceği tahmin ediliyor.