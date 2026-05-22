Bilim fuarının açılışına Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Mustafa Kaya, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Proje yürütücüsü Sevim Yücesan ise öğrencilerin büyük emek harcayarak hazırladığı çalışmaların gurur verici olduğunu ifade etti. Bilimsel üretkenlik, araştırma ve merak duygusunun ön plana çıktığı fuar, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. (Ramazan ÖZDEMİR)

