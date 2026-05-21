Konyaspor ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı Antalya'nın ev sahipliğinde oynanacak. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve takım kaptanı Adil Demirbağ, dev kupa mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'da final oynamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İlhan Palut, kupayı camialarına ve şehirlerine kazandırmak istediklerini bildirdi. Trabzonspor'un tehlikeli silahlara sahip, saygıdeğer bir rakip olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, hazırlıklarını tamamladıklarını ve tam konsantrasyonla sahaya çıkacaklarını vurguladı. Hiçbir finalin sadece hücum veya sadece savunma yapılarak kazanılamayacağını belirten Palut, futbolu güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

YARI FİNALDEN BU YANA TEK HEDEF KUPA

Göreve ilk geldiğinde Recep Hoca ve Çağdaş Hoca'nın ardından takımı devraldığını hatırlatan Palut, oyuncularına her şeyi bir anda değiştiremeyeceğini anlattığını aktardı. Takımın galibiyetler aldıkça özgüven kazandığını belirten Palut, yarı final maçından bu yana tüm odaklarının Antalya'daki bu final mücadelesi olduğunu dile getirdi. Karşılaşmayı yönetecek hakem Halil Umut Meler'in adil bir yönetim sergilemesini umut ettiklerini de sözlerine ekledi.

KIRILMA ANLARI FİNALİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Daha önce Trabzonspor ile oynadıkları 2-1'lik karşılaşmayı hatırlatan Palut; Muçi, Onuachu ve Umut Nayir'in 2 metreden kaçırdığı gol gibi pozisyonlara değinerek futbolun tamamen kırılma anlarından oluştuğunu vurguladı. Hatayspor ile yaşadığı şampiyonluğun kendisi için ne kadar değerliyse, bu finalin de o kadar önemli olduğunu ifade eden Palut, maçın sonucunun kendi teknik direktörlük kimliğini değiştirmeyeceğini bildirdi. Konyaspor Kaptanı Adil Demirbağ ise sezon başında Avrupa kupaları için söz verdiklerini hatırlatarak, Savic'in de belirttiği gibi zorlu bir süreçten geçtiklerini ve finalde iki kişilik oynayıp kupayı almak istediklerini duyurdu.

ANTALYA'DAKİ FİNAL BÖLGEYE NASIL YANSIYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finalinin Antalya'da oynanması, Akdeniz bölgesindeki spor turizmi açısından büyük önem taşıyor. Dev karşılaşmanın kentte yaratacağı hareketlilik ve bölge ekonomisine olası yansıması dikkat çekerken, kupa mücadelesi Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerdeki spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.