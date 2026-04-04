Ortadoğu'yu ateş çemberine çeviren ABD, İsrail ve İran eksenli çatışmalar 36. gününü geride bırakırken, savaşı daha da alevlendirecek çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Küresel ekonomiyi ve Alanya gibi uluslararası turizm merkezlerini doğrudan etkileme riski taşıyan bu gerilimde, oklar bu kez Çin'e döndü. İngiliz The Telegraph gazetesinin denizcilik verilerine dayandırdığı habere göre, Çin yönetimi İran'ın füze üretimini desteklemek için kilit bir hamle yaptı. İddialara göre, sodyum perklorat yüklü dört dev gemi İran limanlarına demir atarken, bir diğer geminin de İran sularına yaklaşmakta olduğu saptandı.

FÜZE ÜRETİMİNDE KİLİT ROL OYNUYOR

Denizcilik kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, Çin'in Gaolan Limanı'ndan demir alan bu gemiler, balistik füzelerin katı yakıt üretiminde hayati önem taşıyan sodyum perklorat maddesini taşıyor. Söz konusu maddenin bölgeye ulaşmasının, savaşın gidişatını ve askeri dengeyi doğrudan etkileyecek stratejik bir hamle olduğu belirtiliyor.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ GEMİLER DEVREDE

Küresel çapta alarm zillerinin çalmasına neden olan şüpheli sevkiyatta kullanılan gemilerin kimlikleri mercek altına alındı. İran limanlarına ulaşan gemilerin "Hamouna", "Barzin", "Shabdis" ve "Rayen" olduğu açıklanırken, "Zardis" isimli beşinci geminin rotasını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi. Sevkiyatı yapan yük gemilerinin tamamının İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi'ne (IRISL) ait olduğu; şirketin ise halihazırda ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin katı yaptırım listelerinde yer aldığı vurgulandı.

SALDIRI KAPASİTESİNİ BİR AY UZATABİLİR

Çin'den gelen bu kritik sodyum perklorat desteğinin, sahadaki çatışma dinamiklerini daha da şiddetlendireceği düşünülüyor. İddiaya göre ulaşan kimyasal maddeler, İran ordusunun günde 10 ila 30 arasında balistik füze fırlatma kapasitesini en az bir ay daha sürdürebilmesine imkan tanıyacak. Bölgedeki savaş ateşini körükleyen bu gelişmenin uluslararası seyahat güvenliğine, uçuş rotalarına ve turizm hareketliliğine olası yansımaları, Alanya'daki vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından da pür dikkat takip ediliyor.