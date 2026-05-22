Borsa İstanbul pay piyasasında yapay fiyat dalgalanmaları yaratarak manipülasyon yaptıkları öne sürülen 41 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşma sonucunda 10 tutuklu sanık tahliye edilirken, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuklu sanıklardan Nihat Özçelik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hakkında doğrudan bir suç duyurusu bulunmadığını iddia etti. Özçelik savunmasında, borsada kara para aklanamayacağını savunarak, Investco Holding halka arz sürecinde aldığı yüzde 10'luk hisse nedeniyle kıskançlık kurbanı olduğunu öne sürdü. Şirketlerindeki kayyum kararının kaldırılmasını talep eden sanık, Mustafa Ünal'ı yönlendirdiği iddialarını da reddetti.

MAHKEMENİN ARA KARARI VE ERTELEME

Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Cem Özçelik, Fazıl Doğan, Hasan Göçmen, Hüseyin Demir, Levent İbrahim Papaker, Mesut Çilingir, Doğan Gökesmer ve Mustafa Arslan'ın tahliyesine hükmedildi. Nihat Özçelik, Mustafa Ünal ve Reha Çırak'ın ise tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırılarak duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıkların işlem hacmi ve hisse fiyatlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yarattığı bildirildi. Aralarında Investco Holding AŞ, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ ve Verusa Holding AŞ'nin de bulunduğu 24 şirket malen sorumlu sıfatıyla dosyada yer alıyor. İddianamede, "Baykuş" lakaplı Nihat Özçelik'in elebaşı olduğu iddia edilen yapının, emir bazlı borsa manipülasyonu ve suç gelirlerini şirket faaliyetlerine yedirme yöntemlerini kullandığı aktarıldı. Özçelik ile Reha Çırak'ın 16 yıldan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Işık Ökte'nin de aralarında bulunduğu diğer 39 sanığın ise 5 yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

KÜÇÜK YATIRIMCIYI KORUMA MEKANİZMALARI

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, hisse senetlerinde yapay fiyat oluşumuna yol açan emir bazlı manipülasyon eylemleri ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. SPK'nın piyasa gözetim mekanizmaları, küçük yatırımcıların mağduriyetini önlemek amacıyla olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini algoritmik sistemlerle anlık olarak takip ediyor. Bu tür yasal süreçler, sermaye piyasalarına olan güvenin tesis edilmesi açısından kritik bir işlev üstleniyor.