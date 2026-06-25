Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyunda tartışılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sisteminin değişeceği yönündeki iddialara açıklık getiren Tekin, sınav sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

"Sınav Sistemiyle İlgili Hiçbir Değişiklik Yok"

Bakan Tekin, yeni müfredatın uygulanmaya başlamasıyla birlikte soru içeriklerinde değişiklik olabileceğini ancak sınav sisteminin aynı şekilde devam edeceğini belirterek, "Sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Yeni Müfredata Uygun Soru Havuzu

YKS'nin yasa gereği ÖSYM tarafından uygulandığını hatırlatan Tekin, yeni müfredata uygun soru havuzunun da ÖSYM tarafından hazırlandığını söyledi. Öğrencilerin ders çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı ve resmi kaynaklarını esas almaları gerektiğini vurgulayan Tekin, kamuoyunda dolaşan yanlış bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

MEBİ ve Kaynak Tartışmalarına Yanıt

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu MEBİ ile sınav soruları arasında uyumsuzluk bulunduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Tüm içeriklerin uzman ekipler tarafından hazırlandığını belirten Tekin, "Sorular nasıl uyumsuz olabilir? Bunların hepsini uzmanlarımız organize ediyor." dedi.

Velilere ve Öğrencilere Çağrı

Veli ve öğrencilerin öğretmenlere güvenmesini isteyen Tekin, ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve destek kurslarıyla öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm eğitim materyallerinin Bakanlık tarafından karşılandığını ifade etti. Öğretmenlerin rehberliğinin önemine dikkat çeken Tekin, eğitim sürecinde resmi kaynakların takip edilmesini tavsiye etti.