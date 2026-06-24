Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Sekreterliği’nin daveti doğrultusunda düzenlenen toplantı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımı ve ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından üniversite rektörleri ile üniversite senatolarınca seçilen profesör temsilcilerinin yer aldığı toplantı, yükseköğretim sisteminin mevcut durumunu değerlendirmek ve gelecek döneme ilişkin yol haritasını belirlemek amacıyla yapıldı.

Toplantıya katılan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, üniversitenin akademik gelişim hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmelere katkı sundu. Kurulda, yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak adımlar, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bilimsel üretkenliğin desteklenmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

Oturumlarda özellikle üniversiteler arası akademik koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitim-öğretim süreçlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ile bilimsel projelere verilen teşviklerin artırılması üzerinde duruldu. Ayrıca akademik yükselme kriterleri ve doçentlik süreçlerine ilişkin güncel uygulamalar da kurulun önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yaptığı değerlendirmelerde Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğünün artırılması, üniversitelerin bilimsel üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlanmasının önemine dikkat çekti. Üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda bilgi üreten ve toplumsal gelişime yön veren merkezler olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesini amaçlayan 264. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişiyle tamamlandı. Toplantı sonunda yükseköğretimin geleceğine ilişkin çeşitli konularda ortak mutabakat sağlandığı belirtildi.

Alanya Üniversitesi’nin de temsil edildiği kurulda ele alınan yenilikçi eğitim politikaları ve akademik gelişim stratejilerinin, üniversitenin gelecek dönem çalışmalarına yön vermesi bekleniyor. Üniversite yönetiminin, eğitim kalitesini yükseltmeye, araştırma faaliyetlerini güçlendirmeye ve uluslararası akademik iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediği ifade edildi.

Yükseköğretim alanında önemli kararların ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, Türkiye’nin akademik geleceğine katkı sunacak yeni projeler ve iş birlikleri açısından da önemli bir platform olarak değerlendirildi. Alanya Üniversitesi, toplantıda ortaya konulan vizyon doğrultusunda kurumsal gelişim çalışmalarını sürdürerek yükseköğretimdeki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.