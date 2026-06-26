Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, kaçak alkol bulundurulduğu değerlendirilen bir işletmenin deposuna operasyon düzenlendi.

Depoda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin depoda yaptığı aramalarda bin litre kaçak alkol, 750 litre etil alkol, 10 litre viski aroması, 200 adet sahte bandrol ile 235 adet kapüşon ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulurken, kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen ürünler de muhafaza altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Operasyonun ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol üretimi ve ticaretine yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerinin önem taşıdığına dikkat çekti.