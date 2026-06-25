Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre, 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarın sona eriyor. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, son ders zilinin ardından karne alarak yaz tatiline adım atacak. İkinci dönemin yorgunluğunu geride bırakacak olan öğrenciler için uzun bir dinlenme süreci başlıyor.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaz tatili süresince milyonlarca öğrenci ve aileyi sınav sonucu heyecanı bekliyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin 13 Haziran'da katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları 10 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların 20-21

Haziran'da ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ise 22 Temmuz'da erişime açılacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Eğitimcilerin yaz dönemi mesleki çalışma programlarının detayları da belli oldu. Öğretmenlerin 2026

Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri, 29-30

Haziran tarihlerinde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi ortamda düzenlenecek. Bu sayede öğretmenler mesleki eğitimlerini bulundukları yerden tamamlayabilecek.

YENİ EĞİTİM YILI TAKVİMİ

Yaz tatilinin ardından okulların yeniden açılacağı tarih netleşti. Öğrenciler ve öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül 2026 tarihinde tekrar ders başı yapacak. Yeni döneme kadar geçecek sürede ise okullarda gerekli fiziki hazırlıklar ve eğitim planlamaları yürütülecek.