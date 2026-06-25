Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (STS Öğretmenlik) sonuçlarını açıkladı. Yurt dışında öğretmenlik eğitimi alan ve diplomalarının Türkiye'de denkliğini almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan sınavın değerlendirme süreci tamamlandı.

13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan sınavın sonuçları, 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce aday, sınav performansını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç sistemine giriş yapmaya başladı.

Sonuçlar AİS Üzerinden Sorgulanabiliyor

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi ile mobil uygulamaları üzerinden görüntüleyebiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.

Sonuç ekranında adayların doğru ve yanlış cevap sayılarının yanı sıra sınavdan elde ettikleri toplam puan bilgisi de yer alıyor. ÖSYM, sonuç belgelerinin basılı olarak gönderilmeyeceğini, tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Denklik Sürecinde Kritik Aşama

STS Öğretmenlik sınavı, yurt dışında öğretmenlik alanında yükseköğrenim gören adayların diplomalarının Türkiye'de denklik kazanabilmesi için uygulanan önemli sınavlardan biri olarak öne çıkıyor.

Sınavda elde edilen başarı, diploma denklik başvurularının değerlendirilmesinde temel kriterlerden biri olarak dikkate alınıyor. Bu nedenle sınav sonuçları, yurt dışında eğitim alan öğretmen adaylarının Türkiye'deki mesleki kariyerleri açısından büyük önem taşıyor.

Puanlar Diploma Denkliğinde Kullanılacak

ÖSYM tarafından açıklanan puanlar, ilgili kurumlar tarafından yürütülen diploma denklik işlemlerinde kullanılacak. Başvurular, sınav sonuçlarının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği diğer kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Yetkililer, adayların sonuçlarını yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden sorgulamaları gerektiğini hatırlatırken, sınav sürecine ilişkin tüm duyuruların da ÖSYM'nin resmi kanallarından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.