Türkiye Hokey Federasyonu tarafından oluşturulan U21 Milli Takımı aday kadrosunda yer alan üç başarılı sporcu, milli takım seçmeleri kapsamında Ankara'da düzenlenen hazırlık kampına katıldı. Genç sporcular, kamp süresince teknik ekip gözetiminde yoğun antrenman programıyla çalışmalarını sürdürürken, gösterecekleri performansla milli takımın kesin kadrosunda yer alabilmek için mücadele ediyor.

Başarı tesadüf değil

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, son yıllarda farklı branşlarda yetiştirdiği başarılı sporcularla adından sıkça söz ettirirken, hokey branşındaki istikrarlı yükselişini de sürdürüyor. Talha Demir, Kadirhan Babayiğit ve Recep Emin Dönmez'in milli takım aday kadrosuna davet edilmesi, hem öğrencilerin disiplinli çalışmalarının hem de okulun sporcu yetiştirme vizyonunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hedef ay-yıldızlı forma

Ankara'daki hazırlık kampında fiziksel, teknik ve taktik çalışmalarını sürdüren genç sporcular, milli takım formasını giyerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi hedefliyor. Başarılı performans sergilemeleri halinde Avrupa ve dünya şampiyonaları başta olmak üzere birçok önemli organizasyonda ay-yıldızlı formayla mücadele etme şansı yakalayacaklar.

Okul yönetiminden tebrik

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi de milli takım kampına davet edilen öğrencileri tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Yapılan açıklamada, Ankara'da çalışmalarını sürdüren Talha Demir, Kadirhan Babayiğit ve Recep Emin Dönmez'in hem okulu hem de Alanya'yı en iyi şekilde temsil ettiğine vurgu yapıldı.

Okul yönetimi ayrıca U21 Milli Takımı aday kadrosunda yer alan tüm sporculara başarı dileyerek, genç hokeycilerin göstereceği performansın Türk hokeyinin geleceği adına büyük önem taşıdığını ifade etti. Alanya'yı gururlandıran üç genç sporcunun milli takım yolculuğu ise kentte sevinçle karşılandı. (Mehmet TUNÇ)