ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Payallar Mahallesi Gökkale Caddesi'nde 450 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.Bölge sakinleri ve mahalle muhtarı yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Alanya Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Payallar Mahallesi Gökkale Caddesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması başarıyla tamamlandı. 450 metrelik güzergahta yürütülen çalışmalar, ekiplerin yoğun mesaisiyle kısa sürede tamamlanarak cadde modern ve konforlu bir görünüme kavuştu. Yenilenen yol, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve rahat ulaşım imkânı sunacak.

MUHTAR KAYA’DAN TEŞEKKÜR

Yapılan hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Payallar Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, "Bölgemiz adına ihtiyaç duyulan bir çalışmaydı. Mahallemizin en sık kullanılan caddelerinden biri artık daha konforlu hale geldi. Başta Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere başkan yardımcılarımıza ve emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ediyor, yapılan hizmetin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Alanya Belediyesi’nin yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarının planlama doğrultusunda farklı mahallelerde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN