ÇORUM'da kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan üç araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. yönetimindeki 06 MKC 08 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 06 EV 0515 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın Etkisiyle Araçlar Birbirine Girdi

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde park halinde bulunan 19 AGC 201 plakalı araca, o araç da 19 AG 836 plakalı başka bir otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Kazanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf S. ile araçta yolcu olarak bulunan Servet D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Trafik akışı çalışmaların ardından normale dönerken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.