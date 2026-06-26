Corendon Alanyaspor Kulüp Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Alanyaspor Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu, Asbaşkan Enver Vural, Başkan Yardımcıları Mehmet Uslu, Muhammet Çetin ve Fazlı Ciğerli hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Erhan Yılmaz, yeni sezon öncesinde turuncu-yeşilli ekibin yönetimine başarı dileklerini ileterek takımın başarılı bir sezon geçirmesini temenni etti.

Alanya'ya hizmetleri için teşekkür edildi

Kulüp yöneticileri ise Alanya'da görev yaptığı süre boyunca hukuk camiasına ve kente sunduğu hizmetlerden dolayı Erhan Yılmaz'a teşekkür etti. Yılmaz'ın Alanyaspor'a gösterdiği yakın ilgi ve destekten duydukları memnuniyeti dile getiren yöneticiler, yeni görev yerinde de aynı başarıyı sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.

İsminin yazılı olduğu forma hediye edildi

Ziyaretin sonunda Alanyaspor Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu tarafından Erhan Yılmaz'a, üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye edildi. Anlamlı hediye karşısında memnuniyetini dile getiren Yılmaz, Alanyaspor'un her zaman başarısını yakından takip edeceğini belirterek kulübe yeni sezonda başarılar diledi.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşma, Erhan Yılmaz'ın Alanya'daki görev sürecine anlamlı bir veda niteliği taşıdı (Mehmet TUNÇ)