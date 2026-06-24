2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürerken, İstanbul’daki özel okullar da yeni dönem ücretlerini duyurmaya başladı. Açıklanan rakamlar, eğitim maliyetlerindeki artışı bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı özel okullarda yıllık ücretler 450 bin liradan başlarken, prestijli eğitim kurumlarında bu rakamın 2 milyon 751 bin liraya kadar çıktığı görüldü.

Uzmanlar, açıklanan ücretlerin yalnızca eğitim bedelini kapsadığına dikkat çekerken, servis, yemek, kırtasiye, üniforma ve çeşitli etkinlik giderlerinin eklenmesiyle velilerin karşılaşacağı toplam maliyetin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor.

VELİLERİ ZORLU BİR DÖNEM BEKLİYOR

Özellikle birden fazla çocuğu özel okulda eğitim gören aileler için yeni dönem bütçe planlamasının daha da zorlaşacağı ifade ediliyor. Eğitim harcamalarının son yıllarda hızla yükselmesi, birçok veliyi alternatif eğitim seçeneklerini değerlendirmeye yöneltiyor.

Özel okul temsilcileri ise fiyat artışlarının temel nedenleri arasında personel giderleri, kira maliyetleri, enerji fiyatları ve genel enflasyonun bulunduğunu belirtiyor. Eğitim kurumları, artan işletme maliyetlerinin ücretlere yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

YASAL ZAM SINIRLARI BULUNUYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen düzenlemeye göre özel okulların ara sınıflarda uygulayabileceği azami zam oranı yüzde 30,74 olarak belirlenirken, kademe geçişlerinde bu oran yüzde 43,92’ye kadar çıkabiliyor.

Buna rağmen bazı veliler, açıklanan ücretlerin yüksekliği nedeniyle yönetmeliklere aykırı uygulamalar olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer, mevzuata aykırı fiyat artışı yapıldığını düşünen velilerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak şikâyette bulunabileceğini hatırlatıyor.

KDV DESTEĞİ BEKLENTİSİ

Özel okul sektöründe faaliyet gösteren bazı kurumların ise eğitim üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve KDV desteği sağlanması yönünde beklenti içinde olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, maliyetlerin düşürülmesi halinde ücret artışlarının da daha sınırlı seviyelerde kalabileceğini ifade ediyor.

Yeni eğitim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri hem velilerin hem de eğitim sektörünün en çok tartıştığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerdeki yüksek ücretler, eğitim maliyetlerinin ulaştığı boyutu bir kez daha gündeme taşıdı.