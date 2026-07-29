Milyonlarca üniversite adayının beklediği 2026 YKS tercih dönemi resmi olarak başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemleri üzerinden alınan tercihler, 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

ÖSYM'nin aktardığına göre, 29 Temmuz 2026 saat 11.45 itibarıyla açılan sisteme adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabiliyor. İşlemler yalnızca kurumun resmi internet adresi (ais.osym.gov.tr) ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştiriliyor.

TERCİHLERDE HANGİ YÖNTEMLER GEÇERSİZ SAYILACAK?

Kurum tarafından yayımlanan kılavuzda, başvuru merkezlerinden manuel işlem yapılmayacağı özellikle vurgulandı. Posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilmek istenen matbu tercih listeleri hiçbir şekilde geçerli kabul edilmeyecek. Sadece elektronik ortamda kaydedilen listeler işleme alınacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN UZMAN DESTEĞİ UYARISI

ÖSYM

Başkanı Bayram Ali Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürecin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Ersoy, yayımlanan kılavuzun ve YÖK Atlas verilerinin temel yol gösterici olduğunu belirterek, adayların bu kritik dönemde muhakkak uzman desteği alması gerektiğinin altını çizdi.

LİSTELER OLUŞTURULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların program seçimlerini yaparken YÖK Atlas platformu üzerinden geçmiş yıllara ait başarı sıralamalarını ve üniversite kontenjan değişimlerini detaylıca analiz etmeleri büyük önem taşıyor. Eğitim uzmanları, elektronik ortamda yapılan işlemlerin ardından sistemde tercihlerin başarıyla bildirildiğine dair onay mesajının görülmesinin, sürecin eksiksiz tamamlandığını teyit etmek için zorunlu olduğunu hatırlatıyor.