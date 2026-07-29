Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, ücretli otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların gümrük kapılarından çıkışına kısıtlama getirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yollar ile Yap-İşlet-Devret modelli projeleri kapsayan kararla, borcunu kapatmayan araçların Türkiye'yi terk etmesi engellenecek.

Sistemin kesintisiz işlemesi amacıyla KGM, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında anlık veri paylaşım altyapısı kuruldu. Bu entegrasyon sayesinde sınır kapılarındaki görevliler, plakaya tanımlı geçiş ücretlerini ve idari para cezalarını sistem üzerinden anlık olarak tespit edebilecek.

YAPTIRIM VE CEZA ORANLARI NASIL UYGULANACAK?

Yeni düzenleme kapsamında, ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçlara uygulanacak ceza katları süreye göre değişiklik gösteriyor. İlk 15 gün içinde yapılan ödemelerde herhangi bir ceza yansıtılmadan sadece standart geçiş ücreti tahsil edilecek. Ödemenin 15 ile 45 gün arasında yapılması halinde geçiş ücretine ek olarak bir kat ceza eklenecek. Sürenin 45 günü aşması durumunda ise sürücülerden geçiş ücretinin dört katı oranında idari para cezası alınacak.

YABANCI PLAKALI ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Düzenleme, Türkiye'de bulunan yabancı plakalı araç sahiplerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya eşdeğer bir sisteme abone olma zorunluluğu getiriyor. Sürücüler, gümrük kapılarında mağduriyet yaşamamak için etiketlerinin çalışır durumda olmasından ve hesaplarında yeterli bakiye bulunmasından doğrudan sorumlu olacak. Olası borçlar gümrük idarelerinin veznelerinde nakit veya kartla ödenebileceği gibi, yurt içindeyken PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da kapatılabilecek.