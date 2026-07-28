Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan yeni eğitim öğretim yılı yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte okul güvenliği, öğrenci devamsızlıkları, dijital alet kullanımı ve kayıt süreçlerinde köklü değişikliklere gidildi.

Yeni kurallara göre okul yönetimi, güvenlik amacıyla öğrencilerin sınıf, sıra, dolap ve çantalarında arama yapabilecek. Kişilik hakları gözetilerek yetkililerce gerçekleştirilecek bu aramalarda her işlem tutanak altına alınacak. Ayrıca velilerin öğretmenler veya idareyle yapacağı görüşmeler, okulun resmî internet sitesindeki randevu sistemi üzerinden planlanacak.

DEVAMSIZLIK VE DİSİPLİN KURALLARI DEĞİŞTİ

Özürsüz devamsızlık süresi 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj veya posta yoluyla bildirim yapılacak. Devamsızlığı 20 günü aşan öğrenciler sınıfı geçseler dahi teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. Özel eğitim ihtiyacı olan veya koruma altındaki öğrenciler için ise devamsızlığın 30'uncu gününde tebligat gönderilecek.

Öte yandan, cep telefonu ve tablet gibi cihazların okul kurallarına aykırı kullanımı ile siyasi sembol bulundurmak disiplin suçu sayılacak. Dijital araçların bilinçli kullanımı ve mahremiyetin korunması öğrencilerden beklenen temel davranışlar arasına eklendi.

KAYITLAR TEMMUZ AYINDA E-OKUL ÜZERİNDEN

İlköğretim ve okul öncesi kurumlarında yeni kayıt işlemleri temmuz ayında başlayacak. Ulusal adres veri tabanı esas alınarak e-Okul üzerinden yürütülecek kayıtlarda, resmî anaokulu bulunmayan ilçelerde 36-68 aylık çocuklar ana sınıflarına kaydedilebilecek. Bir grup oluşturacak kadar 36-44 aylık çocuk bulunması halinde yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek.

Ortaokul kademesinde seçmeli ders tercihleri ocak ve şubat aylarında e-Okul sistemine işlenecek. Öğrenci nakil işlemleri ise sistemde sınıf atlatma sürecinin bitimini izleyen ilk iş günü başlayıp, dönem sonuna 15 iş günü kalana dek devam edecek. Doğal afet veya adres değişikliği gibi mücbir sebeplerde bu süre kısıtlaması uygulanmayacak.

VELİLER YENİ DÖNEME NASIL HAZIRLANMALI?

Yönetmelikle birlikte velilerin okulla iletişim alışkanlıklarının tamamen dijitalleşmesi öngörülüyor. Çat kapı okul ziyareti devri kapanırken, velilerin e-Okul sistemini ve okulların resmî web sitelerini düzenli olarak takip etmeleri, randevu modüllerini aktif kullanmaları büyük önem taşıyor. Devamsızlık bildirimlerinin anlık takibi, belge kayıplarının ve olası disiplin süreçlerinin önüne geçilmesi için kritik bir adım olacak.