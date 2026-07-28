Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nın (ÖDÜŞ) 2026 yılı sonuçlarına göre Antalya, öğrenci memnuniyeti sıralamasında ivme kaybetti. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 23. sırada bulunan kent, bu yıl 10 basamak birden gerileyerek 33. sıraya yerleşti.

Araştırma verilerine göre, Antalya 100 üzerinden 70 puan alarak değerlendirme ölçeğinde "C" kategorisine düştü. Şehir, Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 il arasında ise 4. sırada konumlandı. Puan tablosundaki gerilemenin uzun vadeli bir eğilim olduğu gözlenirken, 2018 yılında 90 olan memnuniyet puanının 2025'te 74,4'e, günümüzde ise 70'e kadar inmesi kayıtlara geçti.

ÜNİVERSİTELERİN MEMNUNİYET DURUMU NASIL?

Şehrin köklü eğitim kurumlarından Akdeniz Üniversitesi, genel değerlendirmede Türkiye 28'incisi oldu. Öğrenci memnuniyeti açısından "B" kategorisinde yer alan kurum, il genelindeki en olumlu veriyi sağladı. Öte yandan Antalya Bilim Üniversitesi, ülke genelinde 97. sırada kalarak "D" kategorisinde değerlendirildi.

ANTALYA'DAKİ DÜŞÜŞÜN BÖLGESEL ETKİSİ NEDİR?

Öğrenci dostu şehirler listesinde yaşanan bu keskin düşüş, barınma ve yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu Akdeniz çanağındaki genel ekonomik koşulların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İki üniversiteye ev sahipliği yapan ve on binlerce öğrencinin yaşadığı Alanya'da da il genelindeki bu gerileme yakından takip ediliyor. İlçe ekonomisi ve sosyal yaşamı için kritik bir paydaş olan öğrencilerin memnuniyet oranlarındaki değişim, yerel dinamikler açısından muhtemel etkiler barındırıyor.