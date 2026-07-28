Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile eğitim kurumlarındaki disiplin, kayıt ve devamsızlık süreçlerinde önemli değişikliklere gidildi.

ÖĞRENCİ VE DOLAPLARINDA ARAMA YAPILABİLECEK

Güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu'na arama yetkisi tanındı. İhbar veya olası güvenlik tehdidi durumlarında müdür yardımcıları ve görevli öğretmenler tarafından arama işlemi gerçekleştirilebilecek. Öğrencilerin onurunu zedelemeyecek şekilde yürütülecek bu aramalar; okul eklentileri, pansiyon, sıra, masa ve dolapları kapsayacak ve durumu belgelemek için tutanak altına alınacak.

20 GÜN DEVAMSIZLIK YAPANLARA BELGE YOK

Öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak için kurallar yeniden şekillendirildi. Özürsüz olarak 5, 10 ve 15 gün devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerine resmi bildirim yapılacak. Özürsüz devamsızlık süresi 20 günü aşan öğrenciler, şube öğretmenler kurulu kararıyla bir üst sınıfa geçseler dahi takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak. Ayrıca bilişim araçlarının usule aykırı kullanımı disiplin yaptırımı kapsamına alınırken, hazırladığı projeyi teslim etmeyen öğrencilerin proje puanı doğrudan sıfır sayılacak.

VELİLER İÇİN YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞİYOR?

MEB'in aktardığına göre, veli ve yönetim görüşmeleri artık plansız yapılamayacak ve okul randevu sistemi üzerinden organize edilecek. Temmuz ayında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek yeni kayıtlarda adres bilgileri temel alınacak olup, okul yönetimleri gerektiğinde velilerden ikametgahı doğrulayan fatura beyanı talep edebilecek. Nakil işlemleri ise eğitim döneminin bitimine 15 iş günü kalana kadar sürdürülebilecek. Getirilen bu pratik düzenlemeler, velilerin okul ziyaretlerini önceden planlamalarını ve adres kayıtlarını güncel tutmalarını zorunlu hale getiriyor.