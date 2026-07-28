Antalya'nın Kepez ilçesinde, 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ailelerin çocuklarına yönelik kırtasiye desteği süreci başlatıldı. Kepez Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçede ikamet eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim materyali yardımı sağlanacağı duyuruldu.

Sosyal Yardım Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvurular 25 Ağustos tarihine kadar kabul edilecek. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, eğitime yapılan yatırımın geleceğe atılan en değerli adım olduğunu vurgulayarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini aktardı.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Destek programından yararlanmak isteyen öğrencilerin resmi olarak Kepez ilçesi sınırlarında ikamet etmesi ve ilkokul ya da ortaokul kademesinde eğitim görüyor olması şartı aranıyor. Belirtilen eğitim kademeleri dışındaki öğrenciler bu kampanya kapsamı dahilinde yer almıyor.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Yardımdan faydalanmak isteyen velilerin, kendi kimlik fotokopileri, öğrenciye ait kimlik fotokopisi ve okuldan alınacak güncel öğrenci belgesi ile işlem yapması gerekiyor. İlgili evrakların hazırlanmasının ardından başvurular, Kepez Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan Halkla İlişkiler Birimi'ne şahsen yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlara dijital kolaylık sağlamak amacıyla "kepez-bld.gov.tr" resmi internet adresi üzerinden de çevrimiçi başvuru imkanı sunulduğu bildirildi.