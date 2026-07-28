ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, ilçenin eğitimdeki başarısını kamuoyuyla paylaştı. Geçen yıla göre daha zor olduğu değerlendirilen sınava rağmen Alanya'dan 3 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşılan görselde, Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencisi Emine Buğlem Yılmaz ile Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Neval Us ve Ramazan Enes Karataşın LGS 2026 Türkiye birincileri arasında yer aldığı duyuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "LGS sınavı geçen yıla göre zor olmasına rağmen yine üç öğrencimiz 500 tam puanı alarak Türkiye şampiyonu olmuşlardır. Dokuz öğrencimiz ise bir yanlış veya bir boş yapmıştır. Bu başarımızda emeği geçen herkese teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız." Alanya'nın elde ettiği bu sonuçlarla LGS'deki başarısını bir kez daha ortaya koyduğu belirtilirken, öğrencilerin başarısında emeği bulunan öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler de tebrik edildi. (Mehmet TUNÇ)