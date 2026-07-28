Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi spor okulları çerçevesinde başlattığı tenis eğitimleri, çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 7 ile 14 yaş arasındaki çocukları kapsayan ücretsiz kurslar, ilçedeki üç farklı spor tesisinde gerçekleştiriliyor.

Belediyeden aktarılan bilgilere göre eğitimler; 75. Yıl Spor Tesisi, Oyak Spor Tesisi ve Ecmel Tayfun Bozoğlu Spor Tesisi'nde veriliyor. Uzman antrenörler eşliğinde sahaya inen çocuklara raket tutuşu, doğru duruş, ayak hareketleri, forehand, backhand, servis ve vole gibi tenisin temel vuruş teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

EĞİTİMLERDE HANGİ BECERİLER GELİŞTİRİLİYOR?

Sadece teknik vuruşlarla sınırlı kalmayan antrenman programında, çocukların fiziksel gelişimini destekleyecek çalışmalar da yer alıyor. Tenis sporu sayesinde kursiyerlerin el-göz koordinasyonu, denge, refleks ve çeviklik gibi motor becerilerinin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda bu saha pratikleri, çocukların stratejik düşünme yeteneği, özgüven ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmalarına doğrudan katkı sağlıyor.

YAZ TATİLİNDE 23 FARKLI BRANŞTA SPOR İMKANI

İlçe genelinde hareketli yaşam kültürünü küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırmayı amaçlayan yerel yönetim, yaz dönemi boyunca toplam 23 farklı branşta ücretsiz eğitim sunmaya devam ediyor. Bu geniş kapsamlı program sayesinde çocuklar, yaz tatillerini hem uzman eğitmenler gözetiminde güvenli bir ortamda geçiriyor hem de yeni spor dallarını keşfederek fiziksel kapasitelerini artırma fırsatı buluyor.