Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istihdam verileri ve güncel iş gücü piyasası ihtiyaçları baz alınarak, Türkiye genelinde geleceği en parlak 20 lisans bölümü belirlendi. Sözcü'nün aktardığı verilere göre, üniversite adaylarının mezuniyet sonrası doğrudan iş gücüne katılım oranlarını yansıtan listede sağlık, havacılık ve yeni nesil teknoloji odaklı meslekler zirvede yer alıyor.

Mezuniyetin ardından işe yerleşme hızı ve gelir potansiyeli değerlendirildiğinde, sağlık ve havacılık sektörleri en avantajlı alanlar olarak dikkat çekiyor. Bu sektörlerdeki spesifik uzmanlık gereksinimi, mezunların kısa sürede istihdam edilmesine olanak tanıyor.

MÜHENDİSLİK VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER

Küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de yapay zeka ve savunma sanayisi alanında yaşanan hızlı gelişmeler, mühendislik disiplinlerine yönelik talebi doğrudan artırdı. Söz konusu teknolojik dönüşüm, nitelikli mühendis ihtiyacını kalıcı hale getiriyor.

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eğitim ve dijital güvenlik alanlarında da sektörel uzmanlaşma gereksinimi nedeniyle ciddi bir iş gücü açığı bulunuyor. Uzmanlar, üniversite tercihi yapacak adayların sadece güncel istihdam oranlarına değil, geleceğin dijitalleşen dünyasında geçerliliğini koruyacak spesifik disiplinlere yönelmeleri gerektiğini vurguluyor. Nitelikli iş gücü arayışının arttığı bu dönemde, teknoloji ve sağlık entegrasyonunu sağlayan bölümlerin uzun vadede istihdam avantajı yaratması bekleniyor.