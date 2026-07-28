Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının belli olmasının ardından üniversite adaylarının merakla beklediği tercih süreci yarın itibarıyla başlıyor. Milyonlarca öğrenci, geleceklerini şekillendirecek üniversite ve bölümleri belirlemek üzere listelerini oluşturmaya odaklandı.

Adayların bu kritik dönemde en fazla 24 farklı üniversite veya program seçme hakkı bulunuyor.

TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANMALI?

Eğitim uzmanları, adayların kendi başarı sıralamalarını merkeze alarak esnek bir liste yapmalarını tavsiye ediyor. Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ertuğrul Akbaş'ın aktardığına göre, öğrencilerin mevcut sıralamalarına yüzde 25 ile 30 oranında bir marj ekleyerek tercih aralığı oluşturması gerekiyor. Örneğin, 60 bininci sırada yer alan bir adayın tercih listesini 50 bin seviyelerinden başlatıp 80 binlere kadar genişletmesi, yerleşme ihtimalini yüzde 99 seviyesine taşıyor.

YENİ NESİL MESLEKLERE DİKKAT

Geleceğin meslek trendlerinin de tercih listelerinde belirleyici olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yapay zeka ve veri mühendisliği gibi alanların iki yıllık programlarda bile öne çıktığını belirten Akbaş, özellikle siber güvenlik meslek yüksekokullarının yüksek puanlarla ciddi talep gördüğünü ifade etti.

KODLAMA HATALARINA KARŞI SON KONTROL

Öte yandan uzmanlar, sistem üzerinden yapılacak işlemlerde kodlama hatalarına karşı adayları uyarıyor. Yanlış girilen program kodlarının telafisi zor sonuçlar doğurabileceği belirtilirken, onay işlemi öncesinde tüm tercihlerin dikkatlice kontrol edilmesi pratik bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.