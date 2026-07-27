ALANYA Üniversitesi, bilimi toplumla buluşturmayı amaçlayan "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında gençleri geleceğin dünyasına hazırlayacak önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Meslekleri" başlıklı program, öğrenciler ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iş dünyasında yaşanan dönüşümün ele alındığı söyleşide, yapay zekâ, yazılım teknolojileri, akıllı şehirler ve geleceğin yaşam alanları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, gelecekte hangi mesleklerin ön plana çıkacağı ve bu değişime nasıl hazırlanabilecekleri konusunda akademisyenlerden önemli bilgiler alma fırsatı buldu.

Akıllı şehirler ve geleceğin yaşam alanları konuşuldu

Programın ilk bölümünde Alanya Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Hamdi Tekin, "Akıllı Şehirler ve Geleceğin Yaşam Alanları" başlıklı sunumunda teknolojinin şehir yaşamına etkilerini anlattı. Akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir şehircilik, dijital altyapılar ve çevre dostu yaşam alanları hakkında bilgi veren Tekin, geleceğin şehirlerinin teknolojiyle şekilleneceğini vurguladı.

Yapay zekâ geleceğin en önemli alanlarından biri olacak

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Dr. Öğr. Üyesi Ulduz Mammadova Özel, "Yapay Zekâ ve Yazılımın Geleceği" konulu sunumuyla katılımcılarla buluştu.

Sunumda yapay zekânın eğitimden sağlığa, sanayiden günlük yaşama kadar birçok alanda oluşturacağı dönüşüm anlatılırken, yazılım teknolojilerinin gelecekte daha da önem kazanacağına dikkat çekildi. Ayrıca gençlerin dijital becerilerini geliştirmeleri ve değişen teknolojiye uyum sağlamalarının kariyer planlamasında büyük avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Gençlerden yoğun ilgi

Söyleşi boyunca öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında akademisyenlere sorular yöneltti. İnteraktif ortamda gerçekleşen etkinlikte, gelecekte ihtiyaç duyulacak yetkinlikler, değişen iş gücü piyasası ve teknolojik gelişmelerin meslekler üzerindeki etkileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

"Bilimi toplumla buluşturmaya devam edeceğiz"

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmede, Bilim Kafe programlarının temel amacının üniversitede üretilen bilimsel bilgiyi kampüs sınırlarının dışına taşıyarak toplumun her kesimiyle buluşturmak olduğu vurgulandı.

Alanya Üniversitesi yetkilileri, özellikle gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirterek, geleceğin dünyasında başarılı bireyler yetişmesine katkı sağlayacak benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleşen söyleşi, katılımcılara teşekkür edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.