Antalya'nın Elmalı ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde, mera vasfındaki yaklaşık 30 hektarlık alana 264 milyon lira maliyetle güneş enerjisi santrali (GES) ve enerji depolama tesisi kurulması planlanıyor. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, daha önce başka bir alanda planlanan proje için saha değişikliğine gidilerek yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Yatırımcı şirket, ilk olarak Karyağdı Mahallesi'nde planladığı ve 28 Şubat 2024'te "ÇED Olumlu" kararı aldığı projeyi izin ve uygulama sorunları nedeniyle iptal etti. Bakanlık yazısıyla 9 Nisan 2026'da eski kararın geçersiz sayılmasının ardından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 22 Nisan 2026 tarihli onayıyla santralin yeri Kocapınar Mahallesi 105 ada 458 numaralı parsele kaydırıldı. Tapu kayıtlarında "mera" olarak geçen 299 bin 436 metrekarelik yeni alan için başvuru dosyası revize edildi.

37 BİN PANEL KURULACAK

Toplam 30 yıl ekonomik ömrü biçilen tesiste, her biri 540 Wp gücünde 37 bin 38 adet fotovoltaik güneş paneli kullanılacak. Santralin 20 megavat elektrik üretim ve 20 megavat saat elektrik depolama kapasitesine sahip olması hedefleniyor. Tesisin işletme süresinin piyasa koşulları ve teknolojik gelişmelere göre ilerleyen yıllarda uzatılabileceği belirtiliyor.

HALKIN GÖRÜŞÜ NE ZAMAN ALINACAK?

Yeniden başlatılan ÇED süreci kapsamında, mera alanının sanayi tipi enerji üretimi için kullanılmasına yönelik yöre halkının görüş ve önerileri dinlenecek. Yasal prosedürlerin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıdan çıkacak geri bildirimler, projenin nihai onay sürecinde ilgili kurumlara sunulacak.