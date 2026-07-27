Antalya Bilim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetim ve organizasyon şemasında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile 29 Ağustos 2020 tarihli önceki düzenleme güncellendi. Artan hizmet kapasitesine yanıt vermek amacıyla yapılan değişikliklerle merkez, daha profesyonel bir idari yapıya kavuşturuldu.

Yayımlanan yönetmeliğin tanımlar maddesinde yapılan güncellemeyle merkezin yürütücüsü olan 'Müdür' unvanı, 'Müdür (Başhekim)' olarak yeniden düzenlendi. Sisteme ayrıca 'İdari Müdür' ve 'Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı)' kadroları eklendi. Yeni eklenen 9/A maddesine göre, başhekimin önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süreyle en fazla üç kişi başhekim yardımcısı olarak atanabilecek. Başhekimin vekalet süresinin altı ayı aşması durumunda ise yeni bir atama gerçekleştirilecek.

YÖNETİM KURULU YAPISI VE YETKİLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun üye yapısı netleştirildi. Kurul; başhekimin başkanlığında, yardımcılar ve Rektör tarafından seçilen 5 üye ile birlikte en fazla 9 kişiden oluşacak. Yılda en az 4 kez toplanması kararlaştırılan kurulda üyeler çekimser oy kullanamayacak. Ayrıca 11'inci maddedeki değişiklikle, yeni ünite kurulması ile staj ve kontenjan belirleme yetkileri doğrudan Yönetim Kurulu'na devredildi.

Merkezin operasyonel verimliliğini artırmak için 14/A maddesi ile İdari Müdürlük makamı kuruldu. İdari Müdür; satın alma, hasta hizmetleri, bütçe planlaması ve güvenlik gibi süreçlerin doğrudan yürütülmesinden sorumlu olacak. 12'nci maddede yapılan düzenlemeyle Danışma Kurulu 9 üyeli bir yapıya dönüştürülürken, 14/B maddesi merkeze yeni komisyonlar kurma yetkisi tanıdı.

BAŞHEKİMLİK MODELİ MERKEZE NE SAĞLAYACAK?

Üniversite bünyesindeki araştırma merkezinin doğrudan başhekimlik ve idari müdürlük modeline geçmesi, kurumun standart bir akademik birimden tam teşekküllü bir diş hastanesi işleyişine evrildiğini gösteriyor. Tıbbi hizmetler ile idari süreçlerin birbirinden ayrılması, artan hasta yoğunluğunun daha hızlı ve profesyonel yönetilmesini sağlayacak. Yeni yönetmelik hükümleri Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülecek.