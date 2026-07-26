2026 MEB-AGS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara bu oturumda 110 dakika süre verildi.

Günün ikinci oturumu olan ÖABT ise saat 14.45'te gerçekleştirildi. Branşlara göre değişen sınav süresinde adaylar 70 veya 90 dakika boyunca soruları yanıtladı.

Sınavlar, Türkiye genelinde ve Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde sorunsuz şekilde tamamlandı.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı bekleniyor

Sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını beklemeye başladı.

ÖSYM'nin önceki sınav uygulamaları doğrultusunda AGS ve ÖABT'ye ait Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın gün içerisinde resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sınava katılan adaylar ise kendilerine ait soru kitapçığının tamamını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle belirli süre boyunca görüntüleyebilecek.

Sonuçlar 26 Ağustos'ta açıklanacak

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS ve ÖABT sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Puanlar bir sonraki AGS'ye kadar geçerli olacak

ÖSYM tarafından açıklanacak AGS puanları, bir sonraki Akademi Giriş Sınavı sonuçlarının ilan edileceği tarihe kadar geçerliliğini koruyacak.

ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin resmi duyuruyu gün içerisinde yayımlaması beklenirken, öğretmen adayları hem cevap anahtarını hem de yaklaşık puanlarını hesaplayabilmek için kurumdan gelecek açıklamayı bekliyor.