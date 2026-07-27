Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, lise adaylarının e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirdiği LGS tercih işlemleri bugün saat 17.00 itibarıyla tamamlanıyor. Öğrenciler merkezi, yerel ve pansiyonlu okul gruplarından tercih listelerini sisteme kaydederek yerleştirme sonuçlarını beklemeye başlayacak.

Bakanlık verilerine göre, bu yıl merkezi sınav puanıyla öğrenci alan kurumlara toplam 198 bin 899 aday yerleştirilecek. Kontenjan dağılımında en büyük pay 60 bin 886 ile Anadolu liselerine ayrılırken, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46 bin 397, Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706, fen liselerine 38 bin 700 ve sosyal bilimler liselerine 9 bin 210 öğrenci kabul edilecek. Adaylar, okulların güncel kontenjan ve yüzdelik dilimlerine e-Okul ile Rota Maarif platformlarından erişebiliyor.

PUAN EŞİTLİĞİNDE HANGİ KRİTERLER GEÇERLİ?

Merkezi sınavla alım yapan okullarda adayların puanlarının eşit olması durumunda yerleştirme işlemi belirli bir sıralamaya göre yapılıyor. Sisteme göre öncelik Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne veriliyor. Eşitliğin sürmesi halinde sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı ve tercih sırası dikkate alınıyor. Tüm bu kriterlerin aynı olması durumunda ise yaşı küçük olan aday öncelik kazanıyor.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Tercih sonuçları ve okullarda kalan boş kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacak. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen veya tercih yapmayan öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos'ta alınarak 10 Ağustos'ta, ikinci nakil başvuruları ise 10-12

Ağustos tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Nakil dönemlerinin ardından hiçbir kuruma yerleşemeyen adaylar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Bu durumdaki öğrenciler 17-26

Ağustos tarihlerinde komisyonlara başvuracak ve yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta sonlanacak. Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde alınıp, 4 Eylül'deki ilan sonrası e-Pansiyon üzerinden e-kayıt ile tamamlanacak.