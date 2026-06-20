Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yurt genelinde başladı. Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da saat 10.15 itibarıyla uygulanan sınava 2 milyon 425 bin 628 aday katılım gösterdi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmazken, eksik belgesi olanlar için nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Toplam 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda gerçekleştirilen TYT oturumunda öğrencilere 120 soru yöneltiliyor. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan sınav için adaylara 165 dakika süre tanındı. Sınavın sorunsuz ilerlemesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı merkezlerde toplam 340 bin 321 görevli sahada yer alırken, 10 bin 880 şehit ve gazi yakını da sınav ücretinden muaf tutuldu.

GAZİPAŞA'DA İLK KEZ SINAV HEYECANI

ÖSYM verilerine göre, bu yıl sınav merkezleri arasına dört yeni ilçe eklendi. Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerinde bu yıl ilk kez YKS organize edildi. Gazipaşa'daki öğrencilerin il merkezine veya komşu ilçelere gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu yenilik, bölge halkı ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

ADAY PROFİLİ VE İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

YKS'ye başvuran adayların istatistiksel dağılımı, eğitim sistemindeki tercihleri ve toplumsal eğilimleri de yansıtıyor. En genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğu sınavda, 50 yaş ve üzerinde 20 bin 158 kişinin ter dökmesi yaşam boyu öğrenme motivasyonunun canlı kaldığına işaret ediyor. Ayrıca, sınava başvuranların büyük çoğunluğunu 978 bin 408 kişiyle Anadolu lisesi mezunları oluştururken, 514 bin 809 kişiyle meslek lisesi ve 294 bin 52 kişiyle açık öğretim lisesi mezunları bu grubu takip ediyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ OTURUMLAR YARIN YAPILACAK

Hafta sonu boyunca sürecek eğitim maratonu, pazar günü gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 10.15'te başlayacak AYT'ye 1 milyon 627 bin 960 aday girecek. Öğleden sonra düzenlenecek dil sınavında ise 203 bin 639 aday üniversite hayalleri için mücadele edecek. Öte yandan, engelli adaylar için oluşturulan özel salonlarda 15 bin 360 kişi sınava katılım sağlıyor.