Kaş sınırları içerisinde yer alan Patara Antik Kenti, hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Gündüz saatlerinde 35 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarından etkilenmek istemeyen turistler, akşam serinliğinde aydınlatılan tarihi dokuyu keşfetme imkanı buluyor.

Proje kapsamında, antik kentin en önemli simgelerinden biri olan Nero Deniz Feneri ve çevresindeki kazı alanı özel bir sistemle ışıklandırıldı. Tiyatro, meclis binası ve sütunlu yolların da aydınlatılmasıyla birlikte kültürel mirasın gece saatlerinde de görünür kılınması sağlandı. Akdeniz bölgesindeki turizm hareketliliği açısından bu uygulamanın ziyaretçi deneyimini çeşitlendirmesi bekleniyor.

RESTORASYON SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Dr. Şevket Aktaş'ın açıklamalarına göre, bölgedeki kazı ve restorasyon çalışmaları 1988 yılından bu yana aralıksız devam ediyor. Aktaş, 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ivme kazanan çalışmaların, 2025 yılında Nero Feneri'nin yeniden ayağa kaldırılmasıyla taçlandığını aktardı.

GECE MÜZECİLİĞİ BÖLGE TURİZMİNE NE KATIYOR?

Çevre düzenlemeleri ve yol ışıklandırmalarının tamamlanmasının ardından devreye alınan gece müzeciliği, özellikle yaz aylarında Akdeniz çanağındaki ören yerleri için kritik bir alternatif oluşturuyor. Gündüz sıcağında zorlaşan açık alan gezileri, gece aydınlatmaları sayesinde hem daha konforlu hem de görsel açıdan zengin bir atmosfere dönüşüyor. Bu durumun, Antalya ve çevresindeki kültür turizmi rotalarına olan ilgiyi artırması öngörülüyor.