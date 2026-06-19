Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenciler için hafta sonu özel mesai uygulamasına gidiliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kimlik kartını yenilemek isteyen veya kaybeden adaylar için sınav merkezlerindeki müdürlükler açık tutulacak.

Sınav telaşıyla yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefleyen bu uygulama, sınav merkezi olan tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerini kapsıyor. Adaylar, belirtilen saat dilimleri içerisinde kurumlara giderek geçici kimlik belgesi düzenletebilecek veya yeni kimlik başvurusunda bulunabilecek.

HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre, mesai saatleri sınav günlerine özel olarak yeniden düzenlendi. Kurumlar, 20 Haziran 2026

Cumartesi günü sabah 07.00 ile akşam 17.00 arasında hizmet verecek. 21 Haziran 2026

Pazar günü ise mesai 07.00'de başlayıp 15.30'da sona erecek.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Kuruma gidecek öğrencilerin yanlarında sınav giriş belgelerini mutlaka bulundurmaları gerekiyor. Yetkililer, işlemlerin hızlı ve sorunsuz ilerleyebilmesi adına adayların söz konusu giriş belgelerini ibraz etmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Sınav sabahı zaman kaybı yaşanmaması için kimlik kontrollerinin önceden yapılması büyük önem taşıyor.