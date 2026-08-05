Tepkilerin odağındaki yolda kazı ve zemin temizliği hızla sürerken, çalışmalar bölge halkında memnuniyet yarattı. Vatandaşlar duyarlılığı nedeniyle Vedat Kısa’ya teşekkür etti.

​Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ni Hadim ve Taşkent güzergahına bağlayan en kısa yayla yolu, kısa süre önce yapılan asfalt çalışmasının ardından henüz 3 gün geçmeden tahrip olmuştu. Yaşanan duruma sert tepki gösteren AK Parti Mahmutlar önceki dönem Mahalle Başkanı Vedat Kısa, "Milletin emanetini ganimet görenlere yazıklar olsun" sözleriyle Karayolları'na tepki göstermişti. Gelen tepkilerin ardından bölge halkının yaylaya ulaşımda ve Karaman-Konya güzergahında yoğun olarak kullandığı stratejik arterde çalışmalar yeniden başlatıldı. Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yolda kazı çalışmaları ve zemin temizliği tüm hızıyla sürdürülüyor.

​Mahmutlar'dan Karaman ve Konya'ya açılan en yakın karayolundaki bu yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

​Güzergahı sıkça kullanan vatandaşlar, çalışmanın yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, sorunun gündeme gelmesindeki duyarlılığından ötürü önceki dönem AK Parti Mahmutlar Mahalle Başkanı Vedat Kısa'ya teşekkür ettiler.