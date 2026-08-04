MEB tarafından yayımlanan 2026 yerleştirme takvimine göre, LGS tercih sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Öğrenciler, sonuçlarını meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

Bakanlık, sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Yerleştirmeler üç kategoride yapılacak

Lise yerleştirme işlemleri;

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar,

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar,

Pansiyonlu okullar

olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirmede puan eşitliği yaşanması halinde ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, özürsüz devamsızlık süresi, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihi dikkate alınacak.

Nakil takvimi de başlayacak

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci de başlayacak.

2026 LGS nakil takvimi şu şekilde:

1. nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos

5-7 Ağustos 1. nakil sonuçları: 10 Ağustos

10 Ağustos 2. nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos

10-12 Ağustos 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos

14 Ağustos İl/İlçe Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuruları: 17-26 Ağustos

17-26 Ağustos Komisyon yerleştirmeleri: 28 Ağustos

MEB ayrıca yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanları da kamuoyuyla paylaşacak. Böylece öğrenciler, nakil döneminde tercihlerini güncel kontenjanlara göre şekillendirebilecek.