MEB tarafından yayımlanan 2026 yerleştirme takvimine göre, LGS tercih sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Öğrenciler, sonuçlarını meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.
Bakanlık, sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Yerleştirmeler üç kategoride yapılacak
Lise yerleştirme işlemleri;
- Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar,
- Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar,
- Pansiyonlu okullar
olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirmede puan eşitliği yaşanması halinde ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, özürsüz devamsızlık süresi, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihi dikkate alınacak.
Nakil takvimi de başlayacak
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci de başlayacak.
2026 LGS nakil takvimi şu şekilde:
- 1. nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos
- 1. nakil sonuçları: 10 Ağustos
- 2. nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos
- 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos
- İl/İlçe Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuruları: 17-26 Ağustos
- Komisyon yerleştirmeleri: 28 Ağustos
MEB ayrıca yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanları da kamuoyuyla paylaşacak. Böylece öğrenciler, nakil döneminde tercihlerini güncel kontenjanlara göre şekillendirebilecek.